Рабочие в одной стране заблокировали грузовики с 350 тоннами взрывчатки для Украины

902.gr: В Греции рабочие в Лаврио заблокировали грузовики с тротилом для Украины

В Греции рабочие заблокировали 18 грузовиков с 350 тоннами взрывчатых веществ, которые были доставлены в город Лаврио для производства боеприпасов для Украины. Об этом сообщает информационный сайт Компартии Греции 902.gr.

Представители местного Рабочего центра заблокировали грузовики, которые перевозили взрывчатку без должных мер предосторожности через город. Тротил предназначался для производства снарядов калибра 155 миллиметров для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). Снаряды завод EAS («Греческие оборонные системы») производит вместе с некой чешской компанией.

«Согласно нашей информации, взрывчатка предназначалась для хранения на открытой площадке завода с целью производства 155-миллиметровых снарядов, которые отправляются на Украину в рамках участия нашей страны под руководством правительства в империалистической войне и поддержке режима Зеленского», — сказано в заявлении Рабочего центра.

Сообщается, что протестующие добились того, чтобы часть взрывчатки вернули на корабль, на котором была доставлена. Теперь ее перевозку осуществят ночью, когда все предприятия и магазины в Лаврио будут закрыты. Полиция начала расследование в отношении лиц, ответственных за то, что пять грузовиков с опасным грузом покинули порт без надлежащих мер безопасности.

Ранее сообщалось, что пассажирские перевозки по железной дороге на севере Греции прервали на пять дней ради перевозки бронетехники НАТО. Ситуация вызвала вопросы и недовольство со стороны местных жителей.