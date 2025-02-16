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11:08, 16 февраля 2025Путешествия

Российские туристы застряли в Польше без еды и воды

Mash: Летевшие из Египта российские туристы застряли в Польше без еды
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Claudia Greco / Reuters

Российские туристы, летевшие из Египта самолетом авиакомпании AlMasria, застряли в Польше без еды и воды. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Борт UJ681, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Калининград, совершил вынужденную посадку в Познани из-за сильного снегопада в аэропорту Храброво. Польская сторона разрешила экстренную посадку самолета, однако уже более 10 часов отказывается заправлять его и не дает разрешения на взлет.

На борту лайнера находятся 236 пассажиров, включая детей и беременных женщин. Еда в самолете закончилась, запасы воды подходят к концу, а людям не разрешают пользоваться туалетом.

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При этом в аэропорту Калининграда уже 10 часов дожидаются вылета туристы, которые должны были отправиться в Шарм-эль-Шейх.

6 февраля сообщалось о серьезной задержке рейса авиакомпании Flydubai из Волгограда в Дубай. Туристы провели в аэропорту почти сутки.

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