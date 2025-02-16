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15:54, 16 февраля 2025Наука и техника

Стало известно о превышающем запасы Британии количестве Javelin у России

Telegraph: Число ПТРК Javelin у России может превышать запасы Британии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Число противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin у Вооруженных сил России может превышать запасы Британии. Об этом стало известно из публикации британского издания The Telegraph.

Сообщая о превышающем запасы Британии количестве ПТРК, газета ссылается на информацию от источника в Вооруженных силах Британии. Отмечается, что этот вид вооружения Россия получает благодаря тому, что украинские подразделения часто бросают его на поле боя.

Журналисты издания отмечают, что стоимость пусковой установки Javelin, которую после первого запуска можно использовать повторно, превышает 100 тысяч долларов.

Ранее в ЛНР рассказали о жалобах украинских бойцов на «капризы» техники НАТО.

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