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12:25, 16 февраля 2025Мир

В Израиле оценили поставку 900-килограммовых бомб из США

МО Израиля: Поставка бомб МК-84 стала доказательством прочного союза с США
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jason R. Zalasky / USAF / Getty Images

В Министерстве обороны (МО) Израиля оценили поставку 900-килограммовых американских бомб МК-84. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Израиля.

В военном ведомстве еврейского государства сообщили, что МК-84 прибыли в страну морем в ночь на 16 февраля и уже доставлены на базы ВВС. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента США Дональда Трампа за снятие запрета на поставку тяжелых авиабомб. По его словам, это событие «стало еще одним доказательством прочного союза между Израилем и Соединенными Штатами».

Израильское минобороны также сообщило, что продолжает массовые закупки для армии. На данный момент в страну было доставлено уже более 76 тысяч тонн военной техники. В министерстве обороны заявили, что это «крупнейший морской и воздушный мост в истории Израиля».

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О снятии запрета на поставку бомб МК-84 Трамп объявил 25 января. Уточнялось, что ожидаемые поставки составляют почти две тысячи таких бомб.

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