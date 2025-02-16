В «Кофемании» начали продавать воду для кофе за тысячу рублей

В «Кофемании» продают специальную воду для кофе за 1000 рублей

В ресторане «Кофемания» начали продавать специальную воду для кофе за 1000 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач. Новости Москвы».

На этикетке канистры значится «Вода для заваривания кофе по рецепту Кофемании». Что особенного в этой воде — не уточняется.

Ранее сообщалось, что в «Кофемании» начали продавать воду в стаканах за 650 рублей. Маленький стакан жидкости в заведении стали предлагать за 350 рублей, большой — за 650 рублей. При этом бесплатно воду могут налить только при предъявлении таблетки.