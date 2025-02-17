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16:42, 17 февраля 2025Ценности

53-летняя звезда «Интернов» раскрыла секрет похудения на 10 килограммов

Актриса Светлана Пермякова похудела за счет препарата для лечения диабета
Екатерина Ештокина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Светлана Пермякова, известная по роли в сериале «Интерны», раскрыла секрет похудения на 10 килограммов. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость разместила коллаж со снимками, сделанными до и после похудения. При этом звезда призналась, что результатов достигла за счет правильного питания, регулярных прогулок и достаточного количества воды.

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Помимо этого, Пермякова призналась, что употребляет препарат, который назначают для лечения сахарного диабета и в качестве дополнения к низкокалорийной диете и физической активности для коррекции и контроля массы тела.

«Декабрь — февраль. Результат — почти минус 10 кг. Это только начало, я продолжаю двигаться вперед. Главное — не быстрые решения, а осознанный подход к своему здоровью», — написала артистка.

Ранее в феврале модель Перминова заявила о желании набрать вес после разрыва с мужем-миллиардером. Манекенщица показала свой ужин и призналась, что намерена набрать килограммы, поскольку резко сбросила вес.

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