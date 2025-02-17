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23:49, 17 февраля 2025Бывший СССР

Арестович раскрыл негативный и позитивный сценарии окончания СВО

Арестович заявил, что Украина может начать «воевать» с Трампом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency

Бывший внештатный советник офиса президента (ОП) Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал, по его мнению, самый негативный и самый позитивный сценарий окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

Самое негативное, по его словам — Украина начинает «воевать» с президентом США Дональдом Трампом. Арестович предположил, что Трамп прекратит поддержку Украины, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушится линия фронта, а «фронтовики устроят военный Майдан» и «отругают» президента республики Владимира Зеленского.

Также он отметил, что россияне, воспользовавшись хаосом внутри Украины, захватят большую часть Левобережья (Полтаву, Харьков, Днепр, Запорожье), а власть возьмет посол республики в Великобритании Валерий Залужный, который остановит «катастрофу срочного мира с Россией».

«Может быть еще хуже – прилет Залужного ничего уже не даст, потому что мы попадем в руину и гражданскую войну», – подчеркнул Арестович.

Лучший вариант, по словам политика, «быстро договориться о завершении войны после постепенного достижения независимости Украины и ее суверенитета».

Ранее кандидат в канцлеры Германии Алиса Вайдель пожаловалась, что Европа загнала себя в роль пассивного наблюдателя в переговорах по Украине. По ее словам, тот факт, что европейские страны остаются в стороне от переговоров, инициированных Штатами, полностью их вина.

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