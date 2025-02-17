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18:19, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

Звезда «Кривого зеркала» назвал дураками одну категорию россиян

Юморист Бандурин раскритиковал мужчин, которые бросают жен ради молодых любовниц
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Звезда юмористической программы «Кривое зеркало» Николай Бандурин назвал дураками одну категорию россиян. В интервью для «Леди Mail.ru» он раскритиковал мужчин, которые бросают жен ради молодых любовниц.

Бандурин заявил, что считает дураками россиян, которые после 40 лет разводятся и женятся на более молодых женщинах. «Потому что кто дает гарантии, что эта новая жена в семейной жизни будет лучше? Не бывает идеальных людей, как не бывает идеальных автомобилей — невозможно, чтобы машина подошла на все случаи жизни», — высказался юморист.

По словам звезды «Кривого зеркала», крепкий брак строится на страсти, уважении и благодарности. «Страсть, конечно, спустя время притупляется, но, если есть две остальные составляющие, люди могут прожить вместе до старости», — заключил он.

Ранее Бандурин заявил, что традиционный эстрадный юмор вымирает. Он посетовал, что в настоящее время в России нет учебных заведений, которые готовили бы эстрадных артистов.

Николай Бандурин женат на Марине Бандуриной, у пары есть дочь. Будущие супруги познакомились во время учебы в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова.

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