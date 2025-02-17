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15:51, 17 февраля 2025Наука и техника

На новых смартфонах Samsung сломалась зарядка

Android Police: Владельцы Samsung Galaxy S25 пожаловались на медленную зарядку
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Владельцы смартфонов Samsung пожаловались, что на их устройствах сломалась функция быстрой зарядки. На это обратило внимание издание Android Police.

О неполадках рассказали пользователи Galaxy S25+ и S25 Ultra — они сообщили о проблемах на официальном форуме Samsung и Reddit. Чаще всего потребители жалуются, что их смартфоны слишком медленно заряжаются — даже когда на экране горит уведомление, что функция быстрой зарядки Super Charging 2.0 включена. В некоторых случаях оригинальный зарядный адаптер просто не заряжает аппарат.

Некоторые пользователи, как отметили журналисты, сказали, что быстрая зарядка не работает при подключении адаптера на 45 ватт, принадлежащего предыдущему смартфону серии — Galaxy S24 — или более ранним гаджетам. «Все зарядные устройства, которые я использовал с моим S21+, не работают с новым смартфоном», — отметил посетитель Reddit под ником Idontpostonreddit40.

«Мой S23 заряжается от зарядного устройства на 45 ватт до сверхбыстрой зарядки без каких-либо проблем», — рассказал пользователь Galaxy S25 под ником Flix02. Владелец Galaxy S25 Ultra под ником Stevekrytus отметил, что зарядка на его девайсе постоянно прерывается, даже если подключен оригинальный адаптер.

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На проблему обратили внимание специалисты итальянского филиала Samsung. Они пообещали исправить ее в будущем и рекомендовали использовать оригнальные зарядные аксессуары от Samsung.

Ранее специалисты компании iFixit оценили ремонтопригодность флагмана Samsung Galaxy S25 Ultra. Авторы назвали его самым ремонтопригодным смартфоном Galaxy, при этом отметив, что обслужить девайс в домашних условиях довольно сложно.

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