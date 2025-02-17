Большая часть имущества задержанного ростовского замгубернатора была записана на жену

«Лента.ру»: большая часть имущества чиновника Рачаловского была записана на жену

Задержанный замгубернатора Ростовской области Константин Рачаловский владел более чем 70 сотками недвижимости, выяснила «Лента.ру» из данных деклараций о доходах чиновника в период с 2019 по 2021 года. Из сведений о заработке Рачаловского стало известно, что значительная часть имущества была записана на супругу чиновника.

17 февраля стало известно о задержании Рачаловского по подозрению в превышении полномочий. Как сообщили в управлении ФСБ России по региону, министр сельского хозяйства и продовольствия превысил полномочия при реализации государственной программы. В частности, он незаконно выделил из бюджета больше 155 миллионов рублей субсидий для сельхозпредприятий, которые находились в тяжелом финансовом положении. Впоследствии эти фирмы были признаны банкротами, а денежные средства оказались похищены.

Согласно данным деклараций, общий доход чиновника в 2021 году (последний год публикации сведений о доходах) составил 3 394 155 рублей. В 2019 и 2020 годах чиновник сообщил о 2 484 665 и 2 863 720 заработанных рублях соответственно. Супруга, согласно документам, в 2021 году заработала 125 тысяч рублей, однако годом ранее, в 2020 году, жена Рачаловского сообщила о 3 597 590 рублях, полученных ею за год.

Общая площадь задекларированной Рачаловским недвижимости в 2021 году составила 7250 квадратных метров. Так, на чиновника было записано два земельных участка площадью 984 и 1697 квадратных метра и два жилых дома площадью 78,4 и 205,4 квадратных метра.

На супругу Рачаловского были оформлены те же объекты, а также два жилых дома площадью 38 и 147 квадратных метров (последний — в долевой собственности, женщина владела 14/15 доли), квартира площадью 122,4 квадратных метра и земельный участок площадью 1000 квадратных метров. Кроме того, оба супруга обладали по 1/162 доли владения нежилым помещением площадью 5662 квадратных метра.

Автопарк семьи по данным на 2021 год состоял их четырех машин. Все авто были оформлены на супругу: два легковых автомобиля (BMW X6 и Opel Astra) и два грузовых, один из которых — крупнотоннажный советский МАЗ-555.

Тем временем сообщается, что сотрудники силовых структур проводят обыски в правительстве Ростовской области. По данным Telegram-канала Don Mash, обыски связаны с деятельностью задержанного Рачаловского.

В начале февраля была задержана другая замегубернатора Ростовской области — Лилия Федотова. По версии следствия, в 2020 году чиновница при наличии остатков бюджетных средств привлекла кредиты для нужд региона на 12 миллиардов рублей по ставке больше шести процентов годовых.