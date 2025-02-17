Раскрыты причины задержания замгубернатора Ростовской области

Замгубернатора Рачаловского задержали за превышение полномочий

Начало событий в новости Стало известно об обысках в правительстве Ростовской области

Задержание заместителя губернатора Ростовской области Константина Рачаловского связано с превышением полномочий. Такие причины задержания чиновника «Ленте.ру» раскрыли в управлении ФСБ России по региону.

По данным ведомства, министр сельского хозяйства и продовольствия превысил полномочия при реализации государственной программы. В частности, он незаконно выделил из бюджета больше 155 миллионов рублей субсидий для сельхозпредприятий, которые находились в тяжелом финансовом положении. Впоследствии эти фирмы были признаны банкротами, а денежные средства оказались похищены.

Рачаловского задержали сотрудники ФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

В правительстве Ростовской области проходят обыски.

