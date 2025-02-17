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09:19, 17 февраля 2025Силовые структуры

Стало известно об обысках в правительстве Ростовской области

В правительстве Ростовской области проходят обыски
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Замгубернатора Ростовской области задержан

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники силовых структур проводят обыски в правительстве Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, обыски связаны с заместителем губернатора — министром сельского хозяйства и продовольствия региона Константином Рачаловским. Чиновник уже задержан.

Ранее оказалась задержана и другая замегубернатора Ростовской области — Лилия Федотова. По версии следствия, в 2020 году чиновница при наличии остатков бюджетных средств привлекла кредиты для нужд региона на 12 миллиардов рублей по ставке больше шести процентов годовых.

Ущерб бюджету составил почти два миллиарда рублей.

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