Стало известно об обысках в правительстве Ростовской области

В правительстве Ростовской области проходят обыски

Сотрудники силовых структур проводят обыски в правительстве Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, обыски связаны с заместителем губернатора — министром сельского хозяйства и продовольствия региона Константином Рачаловским. Чиновник уже задержан.

Ранее оказалась задержана и другая замегубернатора Ростовской области — Лилия Федотова. По версии следствия, в 2020 году чиновница при наличии остатков бюджетных средств привлекла кредиты для нужд региона на 12 миллиардов рублей по ставке больше шести процентов годовых.

Ущерб бюджету составил почти два миллиарда рублей.