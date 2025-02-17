Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:33, 17 февраля 2025Забота о себе

Диетолог развеяла популярный миф о вреде картофеля

Диетолог Писарева: Отварной картофель можно включать в диетическое питание
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Katarzyna Hurova / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Ирина Писарева рассказала, что вопреки убеждениям картофель — это не вредный продукт, а источник многих витаминов. Популярный миф об этом продукте она развеяла в комментарии NEWS.ru.

По словам Писаревой, картофель считают неполезным из-за содержания в нем крахмала. Однако картофельный крахмал перерабатывается медленно, не провоцируя резкие скачки сахара в крови, заверила специалистка.

Диетолог добавила, что картофель — это низкокалорийный продукт, он содержит всего 80 калорий на сто граммов продукта. Писарева заверила, что благодаря этому отварной картофель можно включать даже в диетическое питание. Если же жарить картошку на большом количестве масла, такое блюдо будет высококалорийным, уточнила она.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина развеяла главный миф о кофе. По ее словам, этот напиток, вопреки всеобщему убеждению, не повышает артериальное давление.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ученый хочет взорвать в недрах Земли гигантскую ядерную бомбу, чтобы остановить глобальное потепление. Где планируется взрыв?

      На Украине за месяц закрылись десятки тысяч предпринимателей из-за повышения налогов

      Россиянин 200 раз ударил сожительницу и изнасиловал ее тростью

      Перспективы возвращения IKEA в Россию оценили

      Звездный адвокат рассказал о давней обиде Киркорова на него

      Лавров одернул спросившего про Украину американского журналиста вопросом про Гренландию

      Российский «Бережок» испытали против морских дронов

      Любовь Толкалина показала лицо без макияжа в честь 47-летия

      На Западе раскрыли вероятные гарантии безопасности России и Украине

      Юлия Снигирь пригрозила критикам их брака с Евгением Цыгановым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше