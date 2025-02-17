Диетолог развеяла популярный миф о вреде картофеля

Диетолог Писарева: Отварной картофель можно включать в диетическое питание

Диетолог Ирина Писарева рассказала, что вопреки убеждениям картофель — это не вредный продукт, а источник многих витаминов. Популярный миф об этом продукте она развеяла в комментарии NEWS.ru.

По словам Писаревой, картофель считают неполезным из-за содержания в нем крахмала. Однако картофельный крахмал перерабатывается медленно, не провоцируя резкие скачки сахара в крови, заверила специалистка.

Диетолог добавила, что картофель — это низкокалорийный продукт, он содержит всего 80 калорий на сто граммов продукта. Писарева заверила, что благодаря этому отварной картофель можно включать даже в диетическое питание. Если же жарить картошку на большом количестве масла, такое блюдо будет высококалорийным, уточнила она.

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