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19:09, 17 февраля 2025Культура

Директор Гагариной прокомментировал новость о ее сотрудничестве с Меладзе

Директор Гагариной Сметанин опроверг новость о том, что Меладзе написал ей песню
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Концертный директор певицы Полины Гагариной Сергей Сметанин опроверг новость о том, что автором ее новой песни «Танец перед зеркалом» является уехавший из России композитор Константин Меладзе. Об этом представитель артистки сообщил агентству ТАСС.

Сметанин назвал эту информацию обычными слухами и домыслами, а также указал на то, что автором композиции является Лев Вольпин, как это и написано на специализированных сервисах.

«Это все слухи и домыслы. Имя автора указано на всех стримингах, и это есть в открытом доступе. Вы можете сами ознакомиться и взять оттуда имя, фамилию, инициалы и так далее. Это достоверная информация», — заявил он.

Новый трек Гагариной «Танец перед зеркалом» появился в общем доступе 31 января.

Гагарина сотрудничала с Константином Меладзе в течение нескольких лет, он официально был ее продюсером. В частности, во время участия певицы в международном конкурсе «Евровидение» в 2015 году, а также в период создания кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка», которая стала визитной карточкой Полины.

Ранее стало известно, что певица Полина Гагарина ответила на вопрос о новом замужестве.

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