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19:03, 17 февраля 2025Наука и техника

Firefly Aerospace получила контракт Минобороны США

Компания Firefly Aerospace получила контракт Минобороны США
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Firefly Aerospace / YouTube

Компания Firefly Aerospace получила контракт Космических сил США на запуск ракеты Alpha. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Сумма сделки составила 21,8 миллиона долларов. В ее рамках компания обязуется запустить миссию Victus Sol. Старт станет частью программы Tactically Responsive Space (TacRS), направленной ​​на демонстрацию способности Пентагона быстро развертывать спутники во время чрезвычайных ситуаций национальной безопасности.

Подробная информация о полезной нагрузке, конкретных задачах миссии и сроках ее запуска сторонами не разглашается.

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В январе издание со ссылкой на Firefly Aerospace подтвердило, что запуски Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции начнутся в конце 2026 года или начале 2027-го.

В июне SpaceNews рассказало, что американская компания запланировала запуски ракет Alpha с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния, а не с площадки на мысе Канаверал во Флориде.

В настоящее время Firefly Aerospace для запусков ракет Alpha использует базу Ванденберг в Калифорнии.

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