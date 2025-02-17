Firefly Aerospace получила контракт Минобороны США

Компания Firefly Aerospace получила контракт Космических сил США на запуск ракеты Alpha. Об этом сообщает издание SpaceNews.
Сумма сделки составила 21,8 миллиона долларов. В ее рамках компания обязуется запустить миссию Victus Sol. Старт станет частью программы Tactically Responsive Space (TacRS), направленной на демонстрацию способности Пентагона быстро развертывать спутники во время чрезвычайных ситуаций национальной безопасности.
Подробная информация о полезной нагрузке, конкретных задачах миссии и сроках ее запуска сторонами не разглашается.
В январе издание со ссылкой на Firefly Aerospace подтвердило, что запуски Alpha с космодрома Эсрейндж в Швеции начнутся в конце 2026 года или начале 2027-го.
В июне SpaceNews рассказало, что американская компания запланировала запуски ракет Alpha с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния, а не с площадки на мысе Канаверал во Флориде.
В настоящее время Firefly Aerospace для запусков ракет Alpha использует базу Ванденберг в Калифорнии.