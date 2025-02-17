Французских зэков порадовали массажем и уходовыми кремами на День святого Валентина

Figaro: Во Франции возмутились массажу заключенным на 14 февраля

Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен возмутился, что заключенным одной из французских тюрем подарили уходовые крема и сеансы массажа на День святого Валентина 14 февраля. Об этом сообщает газета Figaro.

«Дарманен возмутился проведением сеансов массажей и подарками в виде уходового крема заключенным на 14 февраля», — пишет издание.

Министр подчеркнул, что эти «подарки» шокировали его и других неравнодушных граждан, и теперь досуг заключенных ограничится занятиями французским языком и другими дисциплинами, спортом, а также трудовой деятельностью.

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