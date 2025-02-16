В одной стране пенсионерки массово стали совершать преступления, чтобы попасть в тюрьму. Что их манит в жизни за решеткой?

В Японии пожилые люди стали стремиться в тюрьмы из-за постоянного одиночества. Некоторые даже готовы платить за то, чтобы оставаться за решеткой. Корреспонденты CNN посетили женскую тюрьму Тотиги, расположенную к северу от Токио, и узнали, что каждая пятая заключенная там — пенсионерка. По словам сотрудников тюрьмы, место содержания преступников в их случае с каждым годом все больше напоминает дом престарелых. «Лента.ру» попыталась найти ответ на вопрос, что заставляет пожилых японцев отказываться от свободы и по собственной воле доживать последние годы в тюремной камере.

Что происходит в тюрьме Тотиги

Тотиги — самая крупная женская тюрьма в стране. Однако если забыть о колючей проволоке снаружи, то может показаться, что посетитель попал в дом престарелых. Очень многие из живущих здесь женщин очень немолоды, некоторые с трудом ходят и едят. В коридорах можно встретить заключенных с ходунками и на инвалидных креслах. И это удивительно наглядная иллюстрация демографической ситуации в стране — население Японии стремительно стареет, и это влияет на все социальные институты.

Надзиратель в тюрьме Тотиги Кадр: CNN

Число заключенных старше 65 лет за последние 20 лет увеличилось в четыре раза. Самая частая причина попадания в Тотиги — мелкие кражи. Больше 80 процентов заключенных получают тюремные приговоры после воровства в магазинах, в том числе в продуктовых. Достигая определенного возраста, одинокие японки сталкиваются с одиночеством и бедностью, которые сопровождает физическая немощь. Не зная, к кому обратиться за помощью, они начинают преступать закон. При этом многие, попадая в тюрьму, обнаруживают, что за решеткой жизнь проще и приятнее.

В тюрьме есть заключенные, которые готовы платить 20 или 30 тысяч иен (13-19 тысяч рублей), чтобы жить здесь вечно Такаеси Сиранага надзирательница тюрьмы

Конечно, в тюрьме женщины должны работать, но при этом они защищены: у них есть крыша над головой, их кормят и предоставляют медицинскую помощь, которую на свободе не все могут себя позволить. Кроме того, некоторые заключенные настолько стары и беспомощны, что просто не в состоянии выполнять какую-либо работу. Стоит отметить и тот факт, что в тюрьме пожилые женщины не одни, у них есть компания — они могут общаться с надзирателями, медсестрами и другими заключенными.

История 81-летней заключенной из Тотиги

Акийо в тюрьме уже во второй раз. Оба срока — за кражи: женщина воровала продукты из магазина. В первый раз она попалась, когда ей было чуть больше 60 лет. По словам женщины, она снова нарушила закон из-за крошечной пенсии, которую к тому же выплачивали лишь раз в два месяца. Когда до следующей выплаты осталось меньше шести тысяч йен (около четырех тысяч рублей) и две недели, Акийо, как она рассказывает, приняла неверное решение и совершила кражу в магазине, полагая, что это не станет проблемой. Однако старушка попалась, а предыдущая судимость сыграла не в ее пользу.

Если бы я была финансово стабильна и вела комфортный образ жизни, я бы точно так не поступила Акийо пожилая заключенная тюрьмы Тотиги

У Акийо нет близких, которые могли бы о ней позаботиться. По ее словам, 43-летний сын, который жил с ней до того как она попала в тюрьму, часто говорил ей: «Я бы хотел, чтобы тебя просто не стало». В какой-то момент перед вторым заключением Акийо почувствовала, что ей уже все равно, что с ней произойдет, что у нее нет смысла жить. Однако жизнь в Тотиге подарила ей желанную стабильность и «очень хороших людей вокруг».

В октябре 2024 года женщина должна была выйти на свободу. В интервью она призналась, что перспектива пугает ее, потому что адаптироваться к обычной жизни будет непросто. Акийо сказала, что ей стыдно и страшно встречаться с сыном. Она планировала извиниться и попросить у него прощения, но боялась его реакции.

Пожилая заключенная тюрьмы Тотиги Кадр: CNN

«Быть одинокой очень тяжело, и мне стыдно, что я оказалась в такой ситуации. Я действительно чувствую, что, если бы у меня была более сильная воля, я могла бы вести другую жизнь, но я слишком стара, чтобы что-то с этим делать сейчас», — призналась она журналистам.

Что происходит в Тотиге с надзирателями и молодыми заключенными

Тотиге внешне слабо напоминает тюрьму. Некоторые холлы и помещения выкрашены в розовый цвет. На входе есть всего один охраняемый контрольно-пропускной пункт. Но и он, и колючая проволока на стенах кажутся профанацией: едва ли кто-то из заключенных захочет и сможет сбежать.

Надзирательница в тюрьме Тотиги Кадр: CNN

Надзиратель Такаеси Сиранага рассказал журналистам, что большинство людей желают попасть в тюрьму, чтобы выжить. «Есть люди, которые стремятся сюда, потому что им холодно или потому что они голодают. Они получают бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят прожить здесь как можно дольше», — объяснил он.

Теперь мы должны менять им подгузники, помогать купаться, есть. Сейчас это больше похоже на дом престарелых, чем на тюрьму, полную осужденных преступников Такаеси Сиранага надзиратель

По словам надзирательницы Сатоми Кезуки, ей приходится иметь дело с заключенными, которые страдают недержанием. «Они стесняются и прячут нижнее белье, — рассказывает она. — Я говорю им: несите сюда, я постираю». Терпения хватает не всем, поэтому в женских тюрьмах сильная текучка: многие увольняются, не проработав и трех лет.

В сиделок здесь превращаются не только надзиратели. Сотрудница тюрьмы Мегуми не скрывает, что персонал активно просит арестанток, имеющих квалификацию медсестер, оказывать помощь пожилым заключенным.

Заключенный и надзирательница в тюрьме Тотиги Кадр: CNN

Йоко, 51-летняя заключенная, стала сиделкой во время отбывания наказания. Она получила квалификацию и теперь, когда персонала, ухаживающего за пожилыми людьми, не хватает, она помогает пенсионеркам мыться, одеваться и передвигаться. За последние 25 лет Йоко пять раз оказывалась в тюрьме по обвинению в торговле наркотиками. По ее словам, каждый раз, когда она возвращается, возраст заключенных растет.

Некоторые люди боятся, что у них кончатся деньги. Они намеренно совершают преступления, чтобы их поймали и они могли снова попасть в тюрьму Йоко заключенная тюрьмы Тотиги

Университетский профессор предложил пожилым людям умереть

В 2023 году в связи с демографическим кризисом, нехваткой домов для престарелых и проблемами с выплатой пенсий японский экономист Юсукэ Нарита, преподающий в Йельском университете, призвал пожилых японцев совершить массовое самоубийство.

Охранник в тюрьме Тотиги Кадр: CNN

Нарита неоднократно делал подобные заявления. По его мнению, массовое самоубийство или принудительная эвтаназия — лучший выход из ситуации, которая сложилась в Японии из-за старения населения. Пожилых и неработающих людей становится все больше, а работающее население сокращается. Выплачивать государственные пенсии в этих обстоятельствах становится очень непросто. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, 20 процентов людей в возрасте старше 65 лет в Японии живут в бедности по сравнению со средним показателем в 14,2 процента в других 38 странах-членах организации.

Мне кажется, есть единственный выход, и он очевиден. В конечном итоге это массовый суицид и массовое сэппуку для пожилых, разве нет? Юсуке Нарита экономист

В ответ на обвинения в жестокости 37-летний профессор заявил, что его слова вырвали из контекста. Он объяснил, что высказывания про самоубийства и сэппуку — это метафора, и ему лишь хотелось обратить внимание на необходимость смены элит в японском бизнесе и политике.

Демографический кризис в Японии

Япония стареет быстрее любой другой страны мира. По последним данным, в стране почти 30 процентов населения, чей возраст превышает 65 лет. Для сравнения, в России пожилых людей лишь 15,8 процента, то есть почти в два раза меньше. При этом в 1960 году доля пожилого населения в Японии и в России была одинаковой — около шести процентов.

Япония стареет быстрее любой другой страны мира Фото: Glowonconcept / Shutterstock / Fotodom

Тюремный контингент старится еще быстрее. Всего за десять лет число стариков в японских тюрьмах выросло на семь процентов. К 2016 году за решеткой находились 9308 японцев старше 60 лет. Это 19 процентов заключенных — беспрецедентный уровень не только для Японии, но и для других стран.

Тюрьмы адаптируются к новым условиям

Каждое учреждение, столкнувшееся с подобными проблемами, выходит из положения по-своему. Тюрьма в городе Такамацу отвела престарелым заключенным первый этаж трехэтажного корпуса, который возвели в 2010 году. О том, чтобы из камеры было легко выехать на инвалидной коляске или выйти на костылях, позаботились еще на стадии строительства.

Мужская тюрьма в городе Токусима выделила пожилым заключенным целое здание. Там поселили тех, кто из-за преклонного возраста не может трудиться на тюремной фабрике, где шьют обувь и нижнее белье. Для них нашли более простую работу, которую можно делать прямо в камере. За стариками присматривают профессиональные сиделки. Они заранее измельчают лапшу и другую еду для тех, кто потерял зубы и не способен пережевывать пищу сам.

Заключенные тюрьмы Тотиги за работой Кадр: CNN

Токусима — единственное крупное исправительное учреждение в Японии с отдельным корпусом, где живут и работают пожилые заключенные. Другие тюрьмы пока обходятся без этого, но необходимость держать за решеткой столько стариков бьет по карману всем. За десять лет эта статья расходов увеличилась на 80 процентов.