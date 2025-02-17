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10:26, 17 февраля 2025Россия

Губернатор Куйвашев отреагировал на сообщения о своей возможной отставке

Свердловский губернатор Куйвашев опроверг сообщения о своей отставке
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что ничего не слышал о своей возможной отставке. Появившиеся сообщения глава региона опроверг в беседе с 66.ru.

Ранее о том, что в администрации президента обсуждается возможная отставка Куйвашева, сообщили «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. Один из них заявил, что губернатор якобы может покинуть пост весной или осенью 2025 года.

«Я не знаю, что это за четыре источника. В администрации президента работают около тысячи человек. Если бы что-то подобное происходило, наверняка я был бы в курсе, но со мной это никто не обсуждал», — отреагировал на эту информацию глава Свердловской области.

Журналисты 66.ru выяснили, что с момента вступления в должность губернатора в 2012 году сообщения о возможной отставке Куйвашева появлялись не менее 100 раз.

Информацию об уходе свердловского губернатора с поста также опровергли в региональном департаменте информационной политики, пишет ТАСС. Там напомнили, что в 2022 году Куйвашев был избран на должность главы области сроком на пять и продолжит свою работу в рамках полномочий. «В ближайшее время у Евгения Куйвашева запланированы встречи с федеральными и региональными должностными лицами, поездки по региону, а также за пределы области», — цитирует агентство сообщение департамента.

14 февраля об отставке объявил мэр Воркуты в Республике Коми Ярослав Шапошников. В минувшую пятницу чиновник подал соответствующее заявление в городской совет депутатов. По словам политика, он продолжит работать за пределами региона.

ЖЗЛ
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