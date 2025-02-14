Мэр еще одного крупного российского города объявил об отставке

Мэр Воркуты Шапошников объявил об уходе в отставку

Мэр Воркуты в Республике Коми Ярослав Шапошников решил покинуть пост. Об этом глава российского города сообщил в Telegram.

По словам Шапошникова, 14 февраля он подал в городской совет депутатов заявление об отставке. Чиновник подчеркнул, что продолжит работать за пределами республики, однако подробности о новой должности не раскрыл. «Остаюсь на связи и готов помогать каждому из вас, даже после предстоящего отъезда из Воркуты. За эти годы наш город стал мне по-настоящему дорог, любим», — написал он.

Это уже минимум четвертый мэр крупного города, который покидает свой пост за последнюю неделю. 11 февраля об отставке объявил глава Магадана Юрий Гришан, который заявил, что перейдет к «усиленным хоккейным тренировкам». В этот же день сообщалось, что место главы Ростова-на-Дону по собственному желанию оставила Зинаида Неярохина.

Кроме того, 12 февраля губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о переходе на новую работу временно исполняющего обязанности главы региональной столицы Павла Суркова.