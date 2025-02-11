Глава российского города досрочно ушла в отставку

Глава Ростова-на-Дону Неярохина досрочно ушла в отставку по собственному желанию

Глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина досрочно ушла в отставку по собственному желанию. Об этом стало известно порталу 161.ru.

Такое решение было принято на заседании думы в российском городе. Неярохина передала ведение заседания своему заместителю — депутату Сергею Сухариеву.

«5 февраля поступило заявление Зинаиды Неярохиной о досрочном сложении полномочий с 11 февраля 2025 года», — отметил он в ходе заседания.

Большая часть ростовских парламентариев проголосовали «за» сложение полномочий с Неярохиной. Затем они ушли на 15-минутный перерыв, чтобы фракции выбрали и представили кандидатуры на должность председателя.

После паузы выяснилось, что нашлась лишь одна кандидатура на освободившийся пост — Зинаида Неярохина от «Единой России». Фракции поддержали ее кандидатуру.

Ранее сообщалось, что мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке.