Мэр крупного российского города подал в отставку

Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке, его рассмотрит гордума

Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Да, подал заявление об отставке. Если говорить о дальнейших планах, перейду к усиленным хоккейным тренировкам», — сказал Гришан.

В среду, 12 февраля, депутаты Магаданской городской думы рассмотрят заявление Гришана. В июне 2024 года депутаты поставили ему оценку «неудовлетворительно» по итогам работы за 2023 год. Сам Гришан объяснил это сведением личных счетов.

Устав Магадана предполагает, что депутаты гордумы могут отправить мэра в отставку после того, как поставят неудовлетворительную оценку его работы. По итогам одной негативной оценки градоначальник может лишиться своего кресла лишь в том случае, если глава региона выразит ему свое недоверие и в этом вопросе его поддержит президент России.

Гришан занимает пост мэра Магадана с 2013 года. В 2020 году он заявлял об отставке и нежелании работать на свое посту, однако никаких других кандидатов на его должность не нашлось. Впоследствии провели еще один конкурс, в котором конкурсная комиссия проголосовала за Гришана.