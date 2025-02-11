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11:06, 11 февраля 2025Россия

Мэр крупного российского города подал в отставку

Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке, его рассмотрит гордума
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Юрий Гришан

Юрий Гришан. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

«Да, подал заявление об отставке. Если говорить о дальнейших планах, перейду к усиленным хоккейным тренировкам», — сказал Гришан.

В среду, 12 февраля, депутаты Магаданской городской думы рассмотрят заявление Гришана. В июне 2024 года депутаты поставили ему оценку «неудовлетворительно» по итогам работы за 2023 год. Сам Гришан объяснил это сведением личных счетов.

Устав Магадана предполагает, что депутаты гордумы могут отправить мэра в отставку после того, как поставят неудовлетворительную оценку его работы. По итогам одной негативной оценки градоначальник может лишиться своего кресла лишь в том случае, если глава региона выразит ему свое недоверие и в этом вопросе его поддержит президент России.

Гришан занимает пост мэра Магадана с 2013 года. В 2020 году он заявлял об отставке и нежелании работать на свое посту, однако никаких других кандидатов на его должность не нашлось. Впоследствии провели еще один конкурс, в котором конкурсная комиссия проголосовала за Гришана.

ЖЗЛ
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