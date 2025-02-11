Мэр крупного российского города подал в отставку

Мэр Магадана Юрий Гришан подал заявление об отставке. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.
«Да, подал заявление об отставке. Если говорить о дальнейших планах, перейду к усиленным хоккейным тренировкам», — сказал Гришан.
В среду, 12 февраля, депутаты Магаданской городской думы рассмотрят заявление Гришана. В июне 2024 года депутаты поставили ему оценку «неудовлетворительно» по итогам работы за 2023 год. Сам Гришан объяснил это сведением личных счетов.
Устав Магадана предполагает, что депутаты гордумы могут отправить мэра в отставку после того, как поставят неудовлетворительную оценку его работы. По итогам одной негативной оценки градоначальник может лишиться своего кресла лишь в том случае, если глава региона выразит ему свое недоверие и в этом вопросе его поддержит президент России.
Гришан занимает пост мэра Магадана с 2013 года. В 2020 году он заявлял об отставке и нежелании работать на свое посту, однако никаких других кандидатов на его должность не нашлось. Впоследствии провели еще один конкурс, в котором конкурсная комиссия проголосовала за Гришана.