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08:04, 13 июня 2024Россия

В России мэр указал на сведение личных счетов после оценки его работы депутатами

Мэр Магадана Гришан обвинил депутатов в сведении счетов после оценки его работы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Мэр Магадана Юрий Гришан обвинил депутатов городской думы в сведении личных счетов после того, как те поставили ему оценку «неудовлетворительно» по итогам работы за 2023 год. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мотив голосования братьев Смирновых [Владимир Смирнов — председатель Магаданской городской Думы, Максим Смирнов — депутат] понятен. Давно затаившаяся обида за увольнение Максима Смирнова с должности директора школы имени Елены Вяльбе за развал работы, снижение контингента, уход тренеров. И вот настал момент сведения счетов», — прокомментировал ситуацию чиновник.

Мэр удивился тому факту, что на заседании Магаданской городской думы ему не поступило ни одного вопроса. Многие местные депутаты, по его словам, не понимают, почему работу руководителя города оценили таким образом.

Устав Магадана предполагает, что депутаты гордумы могут отправить мэра в отставку после того, как поставят неудовлетворительную оценку его работы. По итогам одной негативной оценки градоначальник может лишиться своего кресла лишь в том случае, если глава региона выразит ему свое недоверие и в этом вопросе его поддержит президент России, уточнили в кулуарах гордумы.

За последний месяц главы трех городов сообщили об отставке. Сначала стало известно, что мэр Сочи Алексей Копайгородский покинул свой пост. Впоследствии об отставке сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, а также руководитель Иваново Владимир Шарыпов. Затем стало известно, что свое кресло покидает мэр дагестанского Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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