Мэр еще одного российского города ушел в отставку

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил об уходе в отставку

Глава дагестанского Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщил, что уходит в отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мною принято решение сложить полномочия главы Дербента», — написал он, но не объяснил причины принятого решения. Пирмагомедов работал в администрации города с 2019 года, мэром города его избрали в 2020 году.

Как отметил покидающий пост мэр, за более чем три года Дербент преобразился и стал одним из самых популярных туристических направлений. При этом не все проблемы удалось решить, признался Пирмагомедов. Он выразил надежду, что жизнь горожан будет с каждым днем становиться лучше.

За последний месяц главы трех городов сообщили об отставке. Сначала стало известно, что мэр Сочи Алексей Копайгородский покинул свой пост. Решение об этом поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Впоследствии об отставке сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Он объяснил такое решение переходом на новую работу. Кроме того, руководитель Иваново Владимир Шарыпов покинул свой пост.