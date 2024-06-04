Глава крупного российского города ушел в отставку

Гордума: глава Иваново Шарыпов покинул свой пост по собственному желанию

Руководитель Иваново Владимир Шарыпов ушел в отставку с поста главы города. Об этом сообщили в городской думе, передает ТАСС.

«Cегодня на заседании Ивановской городской думы народными избранниками было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города», — рассказали в гордуме.

В мае главы двух городов сообщили об отставке. Сначала стало известно, что мэр Сочи Алексей Копайгородский покинул свой пост. Решение об этом поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Впоследствии об отставке сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин. Он объяснил такое решение переходом на новую работу.

Помимо глав городов, в конце мая свои посты покинули два губернатора. 30 мая об отставке объявила единственная женщина-губернатор в России — руководитель Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. На следующий день, 31 мая, в отставку по собственному желанию ушел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Свой пост, по неофициальным данным, может покинуть глава Республики Алтай Олег Хорохордин.