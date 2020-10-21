В мэры одного из самых пьющих городов России не нашлось кандидатов

В мэры одного из самых пьющих городов России не нашлось желающих: в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность градоначальника Магадана не поступило ни одой заявки. Об этом в среду, 21 октября, сообщает информационный портал «Весьма».

Прием заявок завершился 20 октября, а конкурс по отбору кандидатур должен был пройти 23 ноября. «В нынешней ситуации, вероятнее всего, будет объявлен повторный отбор и сроки перенесут», — говорится в материале.

0 человек претендует на пост мэра Магадана

Действующий мэр города Юрий Гришан сообщил, что продолжает исполнять свои обязанности. По его словам, гордума позднее объявит новые сроки конкурса.

Магадан регулярно занимает лидирующие позиции в рейтингах самых пьющих городов России. Так, в феврале текущего года Магаданская область заняла второе место по объемам потребления водки — 11,4 литра на душу населения. В прошлом году регион также признавался одним из самых пьющих.

Гришан занимает пост мэра Магадана с 2015 года. Он известен широкой аудитории призывом не кормить голубей. В прошлом году он заявил, что голуби создают городу не меньше проблем, чем чайки и собаки.