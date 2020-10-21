В мэры одного из самых пьющих городов России не нашлось кандидатов

В мэры одного из самых пьющих городов России не нашлось желающих: в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность градоначальника Магадана не поступило ни одой заявки. Об этом в среду, 21 октября, сообщает информационный портал «Весьма».
Прием заявок завершился 20 октября, а конкурс по отбору кандидатур должен был пройти 23 ноября. «В нынешней ситуации, вероятнее всего, будет объявлен повторный отбор и сроки перенесут», — говорится в материале.
Действующий мэр города Юрий Гришан сообщил, что продолжает исполнять свои обязанности. По его словам, гордума позднее объявит новые сроки конкурса.
Магадан регулярно занимает лидирующие позиции в рейтингах самых пьющих городов России. Так, в феврале текущего года Магаданская область заняла второе место по объемам потребления водки — 11,4 литра на душу населения. В прошлом году регион также признавался одним из самых пьющих.
Гришан занимает пост мэра Магадана с 2015 года. Он известен широкой аудитории призывом не кормить голубей. В прошлом году он заявил, что голуби создают городу не меньше проблем, чем чайки и собаки.