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10:19, 12 февраля 2025Россия

Мэр еще одного крупного российского города уйдет в отставку

Губернатор Бусаргин: Глава Саратова Сурков покидает пост из-за новой работы
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Павел Сурков

Павел Сурков. Фото: Администрация муниципального образования городского округа «Город Саратов»

Временно исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков покидает свой пост. Об отставке чиновника из-за перехода на новую работу сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Бусаргин на фоне отставки Суркова провел встречу с председателем гордумы Сергеем Овсянниковым, который предложил назначить главой Саратова руководителя областного центра Михаила Исаева.

«Поддержал эту инициативу. Михаил Александрович ранее возглавлял город, сейчас руководит одним из самых крупных муниципалитетов, где также накопилось множество проблем, требующих решения», — написал Бусаргин.

По его словам, Исаев решал задачи регионального уровня и досконально знает Саратов. На предложение губернатора и главы гордумы возглавить город он ответил согласием.

Исаев уже возглавлял Саратов с октября 2017 года. Он покинул пост главы города в августе 2022 года, когда кресло мэра заняла Лада Мокроусова. После работы в городе его избрали председателем парламента, с августа чиновник возглавлял Энгельсский район Саратовской области.

Днем ранее, 11 февраля, стало известно об отставке главы Магадана Юрия Гришана. В июне 2024 года депутаты поставили ему оценку «неудовлетворительно» по итогам работы за 2023 год. Сам Гришан объяснил это сведением личных счетов.

ЖЗЛ
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