Мэр еще одного крупного российского города уйдет в отставку

Губернатор Бусаргин: Глава Саратова Сурков покидает пост из-за новой работы

Временно исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков покидает свой пост. Об отставке чиновника из-за перехода на новую работу сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Бусаргин на фоне отставки Суркова провел встречу с председателем гордумы Сергеем Овсянниковым, который предложил назначить главой Саратова руководителя областного центра Михаила Исаева.

«Поддержал эту инициативу. Михаил Александрович ранее возглавлял город, сейчас руководит одним из самых крупных муниципалитетов, где также накопилось множество проблем, требующих решения», — написал Бусаргин.

По его словам, Исаев решал задачи регионального уровня и досконально знает Саратов. На предложение губернатора и главы гордумы возглавить город он ответил согласием.

Исаев уже возглавлял Саратов с октября 2017 года. Он покинул пост главы города в августе 2022 года, когда кресло мэра заняла Лада Мокроусова. После работы в городе его избрали председателем парламента, с августа чиновник возглавлял Энгельсский район Саратовской области.

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