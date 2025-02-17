Американцы стали чаще менять свои iPhone

CIRP: Американские потребители стали чаще покупать новые iPhone

Американские потребители стали чаще менять свои iPhone и покупать новые устройства. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на исследование агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Аналитики проанализировали покупки жителей США в декабре 2024 года и обратили внимание, что многие владельцы смартфонов Apple обновили свои гаджеты. На основе этих данных они выяснили, что за год доля пользователей, обновляющих свои iPhone раз в год, выросла с 7 до 9 процентов.

Доля владельцев смартфонов, покупающих девайсы раз в два года, выросла с 24 до 27 процентов. Напротив, доля потребителей, меняющих свои iPhone раз в два года, снизилась с 33 до 30 процентов, раз в три года — с 36 до 33 процентов. На основе этой информации они сделали вывод, что пользователи из Соединенных штатов стали чаще менять свои устройства.

Специалисты CIRP считают, что американские пользователи стали чаще покупать новые смартфоны из-за распродаж и акций. Также на действия потребителей влияют программа trade-in, с которыми можно с выгодой обменять старый iPhone на новый, и рассрочки.

13 февраля глава корпорации Apple Тим Кук анонсировал презентацию гаджетов на 19 февраля. Ожидается, что в этот день американская компания представит iPhone SE 4 поколения.