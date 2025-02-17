Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:10, 17 февраля 2025Наука и техника

Американцы стали чаще менять свои iPhone

CIRP: Американские потребители стали чаще покупать новые iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Американские потребители стали чаще менять свои iPhone и покупать новые устройства. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на исследование агентства Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Аналитики проанализировали покупки жителей США в декабре 2024 года и обратили внимание, что многие владельцы смартфонов Apple обновили свои гаджеты. На основе этих данных они выяснили, что за год доля пользователей, обновляющих свои iPhone раз в год, выросла с 7 до 9 процентов.

Доля владельцев смартфонов, покупающих девайсы раз в два года, выросла с 24 до 27 процентов. Напротив, доля потребителей, меняющих свои iPhone раз в два года, снизилась с 33 до 30 процентов, раз в три года — с 36 до 33 процентов. На основе этой информации они сделали вывод, что пользователи из Соединенных штатов стали чаще менять свои устройства.

Специалисты CIRP считают, что американские пользователи стали чаще покупать новые смартфоны из-за распродаж и акций. Также на действия потребителей влияют программа trade-in, с которыми можно с выгодой обменять старый iPhone на новый, и рассрочки.

13 февраля глава корпорации Apple Тим Кук анонсировал презентацию гаджетов на 19 февраля. Ожидается, что в этот день американская компания представит iPhone SE 4 поколения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп анонсировал участие Зеленского в переговорах США и России. Как на это отреагировали на Украине?

      Россиянка описала быт в селе Узбекистана фразой «жить как они я бы не смогла»

      В США раскрыли стратегию переговоров с Россией и Украиной

      Православный рок-музыкант Першин погиб в автокатастрофе

      Партнерша мужчины со слишком большим пенисом нашла способ доставлять ему удовольствие

      Крокодилы откусили руки рыбаку

      Американцы стали чаще менять свои iPhone

      США обвинили в использовании климатического оружия

      Россиян предупредили о штрафах за старые газовые плиты

      Ким Кардашьян снялась в оголяющем ягодицы купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше