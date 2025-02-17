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11:05, 17 февраля 2025Экономика

Крупный российский банк решил судиться с Euroclear Bank

ТАСС: Сбербанк подал иск в адрес Clearstream Banking и Euroclear Bank
Кирилл Луцюк

Фото: Reuters

В Арбитражный суд Москвы поступил иск Сбербанка к Clearstream Banking и Euroclear Bank на 53,7 миллиарда рублей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Отмечается, что третьим лицом в рамках иска числится АО НКО «Национальный расчетный депозитарий». В чем состоит суть требований, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу российского банка «Зенит» десятки миллионов долларов с бельгийского Euroclear Bank. Сумма компенсации достигла превысила 73 миллиона долларов (примерно 6,5 миллиарда рублей).

А в мае прошлого года суд против Euroclear выиграла индивидуальный предприниматель Элида Хасанова. С депозитария были взысканы 17 635 долларов.

По данным на февраль 2024 года, общая сумма требований в российском арбитраже к европейским депозитариям Euroclear и Clearstream приблизилась к 700 миллиардам рублей.

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