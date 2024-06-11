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15:36, 11 июня 2024Экономика

Суд взыскал миллионы долларов с Euroclear и Clearstream в пользу банка из России

Суд взыскал миллионы долларов с Euroclear и Clearstream в пользу банка «Зенит»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы взыскал миллионы долларов с бельгийского Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking в пользу российского банка «Зенит». Сумма компенсации составила около 73,6 миллиона долларов (примерно 6,5 миллиарда рублей) и более 58 тысяч долларов (около 5 миллионов рублей) и 14 миллионов рублей соответственно, сообщает РИА Новости.

Судом с ответчиков были взысканы убытки кредитной организации из РФ в виде заблокированных выплат купонного дохода и выплат номинальной стоимости облигаций, принадлежащих банку и хранящихся на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитариях ответчиков. При этом требования истца о взыскании с европейских организаций процентов за пользование чужими денежными средствами были отклонены. В «Зените» пояснили, что банк перестал получать выплаты по своим бумагам с февраля 2022, хотя санкции против НРД были введены лишь в июне.

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Euroclear и Clearstream не признали иск, так как, по их мнению, у российского суда нет компетенций для рассмотрения такого спора. Также они сообщили об отсутствии вреда, поскольку деньги российского банка заморожены временно.

Ранее суд против Euroclear выиграла российский индивидуальный предприниматель Элида Хасанова. Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария, заблокировавшего российские активы, 17 635 долларов, из которых 16 932,5 доллара — номинальная стоимость погашенных облигаций, а прочее — купонный доход по ним.

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