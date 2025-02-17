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15:05, 17 февраля 2025Мир

Лавров рассказал о попытке Европы «выцыганить» лукавые идеи по Украине

Лавров: Европе нечего делать за столом переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Европейские союзники Украины попытаются продвинуть идею продолжения конфликта под видом его заморозки, поэтому им нечего делать за столом переговоров. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Если они будут выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» — сказал российский министр.

Ранее официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, что Переговоры по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без участия Европы.

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