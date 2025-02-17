Лавров рассказал о попытке Европы «выцыганить» лукавые идеи по Украине

Лавров: Европе нечего делать за столом переговоров по Украине

Европейские союзники Украины попытаются продвинуть идею продолжения конфликта под видом его заморозки, поэтому им нечего делать за столом переговоров. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Если они будут выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» — сказал российский министр.

Ранее официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер заявил, что Переговоры по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без участия Европы.