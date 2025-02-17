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14:44, 17 февраля 2025Мир

В МИД Германии сочли бессмысленными переговоры по Украине без Европы

МИД Германии: Переговоры по Украине не имеют смысла без Европы
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине не имеют смысла без участия Европы. Об этом заявил официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер, передает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, большая часть замороженных российских активов находится именно в европейских странах. Кроме того, Европа является крупным сторонником Украины и ввела против России масштабные санкции. Он подчеркнул, что мирные переговоры по Украине «без участия Европы не имеют смысла».

«Все эти факторы имеют значение, и, учитывая это, а также тот факт, что участие Европы является желанием самой Украины, мы, разумеется, будем присутствовать за столом переговоров», — отметил Фишер.

Ранее глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европе необходимо принять участие в переговорах по урегулированию конфликта, так как она должна стать ключевым актором в построении новой архитектуры безопасности.

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