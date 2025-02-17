Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
1:2
Завершен
Вероника Кудерметова
Дубай (ж)
Северсталь
2:3
3-й период
live
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
1:2
Перерыв
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
1:2
Перерыв
live
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Финляндия
Сегодня
21:00 (Мск)
Канада
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
США
Завтра
04:00 (Мск)
Швеция
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
США
Завтра
04:00 (Мск)
Швеция
Турнир четырёх наций|Турнир четырёх наций
20:10, 17 февраля 2025Спорт

Лучший бомбардир чемпионата Бразилии перешел в ЦСКА

Бразильский нападающий Алеррандро перешел в ЦСКА
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fabio Giannelli / Soccer Digital / Wikimedia

Бразильский нападающий Алеррандро перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщается на сайте армейцев.

Контракт с 25-летним игроком подписан на три года с возможностью пролонгации еще на один. Он присоединился к команде на сборе в Белеке (Турция) и будет выступать под седьмым номером. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро.

Алеррандро — лучший бомбардир чемпионата Бразилии в сезоне-2024. Его последним клубом была «Витория», которая его арендовала у «Ред Булл Брагантино».

ЦСКА в нынешнем сезоне набрал 31 очко в 18 турах Российской премьер-лиги. Красно-синие находятся на шестом месте в турнирной таблице. В первом матче после возобновления чемпионата команда 1 марта на выезде сыграет с «Зенитом».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина раскрыл подробности переговоров с США по Украине в Саудовской Аравии. Кремль хочет прояснить один вопрос

      Бастрыкин заинтересовался неотапливаемым домом с вечными заливами и плесенью

      Названы сроки разрешения дефицита кадров в России

      В России назвали неприемлемым участие Зеленского в управлении новой Украиной

      В российском регионе осудили бизнесмена за призывы к геноциду

      Известная певица рассказала о расставании с Фадеевым

      Порошенко назвал Зеленского уклонистом

      Звезда «Золушки» посетила премию BAFTA в откровенном платье без бюстгальтера

      Доктор Мясников призвал отправить на принудительные работы одну категорию россиян

      Раскрыты планы США по экономической колонизации Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше