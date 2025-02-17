Лучший бомбардир чемпионата Бразилии перешел в ЦСКА

Бразильский нападающий Алеррандро перешел в ЦСКА

Бразильский нападающий Алеррандро перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщается на сайте армейцев.

Контракт с 25-летним игроком подписан на три года с возможностью пролонгации еще на один. Он присоединился к команде на сборе в Белеке (Турция) и будет выступать под седьмым номером. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет четыре миллиона евро.

Алеррандро — лучший бомбардир чемпионата Бразилии в сезоне-2024. Его последним клубом была «Витория», которая его арендовала у «Ред Булл Брагантино».

ЦСКА в нынешнем сезоне набрал 31 очко в 18 турах Российской премьер-лиги. Красно-синие находятся на шестом месте в турнирной таблице. В первом матче после возобновления чемпионата команда 1 марта на выезде сыграет с «Зенитом».