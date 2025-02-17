На Ближнем Востоке оценили российский Т-90МС

«Рособоронэкспорт»: На Ближнем Востоке российский Т-90МС называют лучшим танком

Экспортную версию российского танка Т-90М высоко оценивают на Ближнем Востоке. Об этом рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью ТАСС.

«Когда наши партнеры узнали, что на IDEX 2025 Рособоронэкспорт привезет танк Т-90МС "Прорыв", они были в восторге. Мы неоднократно от генералов различных армий ближневосточных стран слышали отзывы, что это лучший танк», — сказал он.

Танк получил динамическую защиту, средства радиоэлектронной борьбы и решетчатые экраны для защиты от дронов. Михеев подчеркнул, что дифференцированное бронирование обеспечивает защиту Т-90МС от FPV-дронов и противотанковых ракет. Также машина получила современную систему управления огнем и повышенную огневую мощь, которую обеспечивают новые снаряды.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что «Рособоронэкспорт» ожидает роста интереса к Т-90МС на выставке и после нее. По словам Михеева, в первую очередь компания надеется на заинтересованность партнеров с Ближнего Востока и Северной Африки, которые знакомы с российской бронетехникой.

В декабре 2024 года стало известно, что «Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на поставку модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» в войска.