«Уралвагонзавод» поставил в войска танки Т-72Б3М и Т-90М

«Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на поставки Т-72Б3М и Т-90М

Концерн «Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на поставку модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» в войска. Об этом говорится в Telegram-канале концерна.

«"Уралвагонзавод" успешно завершил 2024-й год исполнением двух контрактов. В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3», — сообщили в организации.

Отмечается, что объемы производства ежемесячно увеличивали. В концерне подчеркнули, что ноябрь стал «особенно ударным» по выпуску продукции. Гендиректор предприятия «Концерн "Уралвагонзавод"» Александр Потапов рассказал, что танки конца 2024 года отличаются от машин начала 2022 года. Они получили решетчатые и резинотканевые экраны для защиты от FPV-дронов. Также танки оснастили комплексами радиоэлектронной борьбы.

В октябре на учениях Ленинградского военного округа заметили модернизированные танки Т-72Б3М с дополнительными защитными элементами, которые прозвали «лопухами». Резинотканевые экраны установили в задней части башни.