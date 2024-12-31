Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:26, 31 декабря 2024Наука и техника

«Уралвагонзавод» поставил в войска танки Т-72Б3М и Т-90М

«Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на поставки Т-72Б3М и Т-90М
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Концерн «Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на поставку модернизированных танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» в войска. Об этом говорится в Telegram-канале концерна.

«"Уралвагонзавод" успешно завершил 2024-й год исполнением двух контрактов. В адрес Минобороны РФ отправлены заключительные в этом году партии танков Т-90М "Прорыв" и модернизированных Т-72Б3», — сообщили в организации.

Отмечается, что объемы производства ежемесячно увеличивали. В концерне подчеркнули, что ноябрь стал «особенно ударным» по выпуску продукции. Гендиректор предприятия «Концерн "Уралвагонзавод"» Александр Потапов рассказал, что танки конца 2024 года отличаются от машин начала 2022 года. Они получили решетчатые и резинотканевые экраны для защиты от FPV-дронов. Также танки оснастили комплексами радиоэлектронной борьбы.

Материалы по теме:
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023
В СССР создали единственный в мире ракетный танк. Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
В СССР создали единственный в мире ракетный танк.Как он произвел революцию, а его создатель ругался с Хрущевым?
10 октября 2024

В октябре на учениях Ленинградского военного округа заметили модернизированные танки Т-72Б3М с дополнительными защитными элементами, которые прозвали «лопухами». Резинотканевые экраны установили в задней части башни.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Телефонные мошенники сумели выманить у россиянина 180 миллионов рублей. Какие методы используют преступники?

      Аэропорт Владикавказа закрыли из-за опасности удара БПЛА

      На Украине прогремела серия взрывов

      Россия передала во временное управление пивоваренную компанию АВ Inbev Efes BV

      ВС России наносят ракетный удар по Украине

      Йеменские хуситы атаковали американский авианосец

      Ким Чен Ын объяснил зависть всего мира к КНДР

      Российские военные сбили четыре воздушные цели и два катера вблизи Севастополя

      Брэд Питт и Анджелина Джоли окончательно оформили развод

      Над полигоном в российском регионе сбили дрон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше