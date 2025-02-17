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18:20, 17 февраля 2025Бывший СССР

На Украине вновь обвинили главу ДНР

Украинская прокуратура обвинила главу ДНР Пушилина в госизмене
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

На Украине прокуратура обвинила главу Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина в государственной измене. Об этом сообщила украинская Донецкая областная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что главу российского региона обвиняют в госизмене из-за того, что в 2014 году он стал одним из организаторов пророссийских митингов в Макеевке, а также объявил себя заместителем народного губернатора. Кроме того, прокуратура отметила роль Пушилина в принятии конституции ДНР и формированию ее судебных и правоохранительных органов.

В прокуратуре напомнили, что в феврале 2022 года глава ДНР обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость республики. Отмечается, что он подписал закон, в соответствии с которым был проведен референдум о вхождении ДНР в состав России.

Ранее Генеральная прокуратура Украины открыла уголовные дела против нескольких украинских политиков и олигархов, ранее попавших под санкции. Среди них оказались экс-президент страны Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также бывший глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Виктор Медведчук.

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