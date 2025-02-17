Названа особенность российского Т-90МС

«Рособоронэкспорт»: Танк Т-90МС «Прорыв» вобрал самые передовые технологии

Модернизированная версия экспортного танка Т-90МС «Прорыв», который «Рособоронэкспорт» представил на международной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби (ОАЭ), вобрал в себя передовые технологии. Особенности машины назвал глава компании Александр Михеев в беседе с ТАСС.

«Выставляемый танк вобрал в себя самые передовые технологии, новые технические решения. Он оснащен динамической защитой, решетчатыми экранами, средствами радиоэлектронного противодействия БПЛА», — сказал он.

По словам Михеева, реализованный в Т-90МС принцип дифференцированного бронирования обеспечивает защиту от FPV-дронов, противотанковых ракет и реактивных гранатометов.

Представленная машина получила дополнительные блоки динамической защиты на корпусе и башне. Также Т-90МС оснастили решетчатыми элементами для защиты кормы и верхней полусферы машины.

В декабре 2024 года стало известно, что «Уралвагонзавод» выполнил контракты 2024 года на поставку модернизированных Т-72Б3М и Т-90М в войска. В концерне отметили, что объемы производства ежемесячно увеличивали.