Небензя описал будущую Украину как нейтральное государство

Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.
«Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы», — отметил он в ходе заседания Совета Безопасности ООН.
Небензя напомнил, что именно желание Украины вступить в НАТО стало «спусковым крючком кризиса», о чем сейчас заявляют даже в США. «Это, я думаю, понятно всем», — добавил он.
Ранее Небензя также заявил, что заморозка конфликта на Украине не является гарантией его урегулирования. По его мнению, это важнейший урок Минских соглашений и его должны усвоить все, кто будет работать с новыми договоренностями.