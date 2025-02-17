Невеста Гуфа рассказала об отношениях с матерью рэпера

Невеста Гуфа Разият Салахова заявила о любви к матери рэпера

Возлюбленная российского рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, Разият Салахова рассказала об отношениях с семьей артиста. Ее слова приводит Super.ru.

По словам девушки, за год общения с возлюбленным и его близкими она ощутила «много поддержки и любви». «Особенно от его мамы — я ее обожаю. И каждый ее звонок как бальзам на душу. Она меня окутала любовью как родная мама. Столько добрых слов и поддержки я от нее получаю. Как от своей мамы. О таком я даже и мечтать не могла», — поделилась Салахова.

Невеста исполнителя также отметила, что мать Долматова «всегда на ее стороне».

Ранее возлюбленная Гуфа выложила редкое видео с рэпером после рехаба.