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20:58, 17 февраля 2025Мир

Отель-тюрьму для принцев назвали возможным местом переговоров России и США

Переговоры России и США могут провести в отеле-тюрьме для саудовских принцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде 18 февраля могут провести в пятизвездочном «отеле-тюрьме» Ritz Carlton, где держали под арестом саудовских принцев. Об этом пишет РИА Новости.

«Саммит может быть организован в том же месте, что и арабо-исламский саммит, вблизи самой известной в саудовской столице пятизвездочной гостиницы, которая знаменита не только как место проведения важных переговоров, но и как место, ставшее своего рода тюрьмой для многих членов правящей династии, госчиновников и крупных бизнесменов», — пишет агентство.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что американская сторона пока не назначила своего официального переговорщика, представляющего позицию Вашингтона в диалоге с Россией по Украине.

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