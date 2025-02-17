Председатель Мюнхенской конференции расплакался во время церемонии закрытия

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался во время церемонии закрытия. Видео опубликовала газета The Express Tribune на YouTube-канале.
Он отметил, что конференция начиналась как трансатлантическая. «После выступления вице-президента [США Джей Ди] Вэнса в пятницу, мы должны опасаться, что наша общая ценностная база уже не такая общая», — добавил Хойсген. Глава конференции поблагодарил европейских лидеров за то, что они высказались по поводу выступления американского политика.
Ранее Джей Ди Вэнс обвинил европейцев в предполагаемом подавлении свободы слова и отсутствии демократии. По его мнению, настоящей угрозой Европе выступают не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей. В свою очередь, Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала его слова провокацией.