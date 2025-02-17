В одной стране НАТО призвали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией

Milliyet: Зеленскому нужно сесть за стол переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно сесть за стол переговоров с Россией. С таким призывом выступил обозреватель турецкой газеты Milliyet Абдуллах Каракуш.

Автор статьи отметил, что с начала конфликта Турция выступала за то, чтобы Москва и Киев решили спорные вопросы путем переговоров. По его словам, в ходе предстоящего визита в эту страну НАТО Зеленскому нужно прислушаться к этому совету и встретиться с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.

«Важно помнить, что независимо от того, как европейские страны отреагируют на решение Украины сесть за стол переговоров с Россией, в выигрыше окажется весь мир», — подчеркнул Каракуш.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и Владимир Путин планируют в ближайшее время встретиться в Саудовской Аравии, чтобы провести переговоры по Украине. Позднее сообщалось, что Зеленский не будет присутствовать на встрече.