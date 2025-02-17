Путин поддержал кандидатуру российского губернатора на грядущих выборах

Путин поддержал кандидатуру камчатского губернатора Солодова на грядущих выборах

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который намерен участвовать в грядущих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник во время встречи с главой государства попросил поддержать его желание выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах. Он также отметил, что в регионе еще многое предстоит сделать и довести до результата.

«В целом, у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи», — сказал ему Путин, подчеркнув, что главной является поддержка граждан.

Ранее президент поддержал планы главы атакуемого Вооруженными силами Украины города Севастополя Михаила Развожаева вновь идти на выборы, чтобы переизбраться на этом посту. Он также оценил работу губернатора на должности.