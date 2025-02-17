Работу по обеспечению Приднестровья газом оценили

Новак: Россия проделала большую работу для обеспечения Приднестровья газом

С 14 февраля Россия поставляет в Приднестровье три миллиона кубометров газа в сутки. Так оценил проделанную работу вице-премьер Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя властей, Россия намерена и дальше оказывать поддержку региону:

«Мы проделали большую работу вместе с коллегами из Приднестровья, чтобы обеспечить дополнительные поставки газа. Россия оказала поддержку для того, чтобы газ пошел с европейского рынка. Дальше будем вместе смотреть за ситуацией и также оказывать поддержку», — подчеркнул он.

Российское топливо направляется в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) для обеспечения работы промышленных предприятий, бюджетных учреждений, больниц и школ. Также газ используют, чтобы отапливать домовладения и для выработки электроэнергии, чтобы потребители Приднестровья имели возможность получать свет в домах, добавил Новак.

10 февраля президент республики Вадим Красносельский заявил о поставках газа в Приднестровье через Венгрию за счет кредита России. За поставки будет отвечать венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG при участии «Молдовагаза».

Предложение Евросоюза предоставить ПМР грант на закупку природного газа не встретило понимания у Тирасполя, рассказал премьер-министр Молдавии Дорин Речан, По его словам, власти непризнанной республики, несмотря на заявления о тяжелейшем энергетическом кризисе, отказались от помощи ЕС и собираются получать энергоресурсы через Венгрию. Политик указал, что Евросоюз предлагал выдать 60 миллионов евро, но Приднестровье выбрало вариант с поставками от венгерской компании. Главной причиной такого решения стало условие ЕС о повышении тарифов для потребителей.