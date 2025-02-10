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15:03, 10 февраля 2025Экономика

Приднестровье подтвердило поставки газа за счет российского кредита

Глава ПМР Красносельский заявил о поставках газа через Венгрию на кредит России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / Globallookpress.com

За дальнейшие поставки газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) будет отвечать венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG при участии «Молдовгаза». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава ПМР Вадим Красносельский.

Поступление газа, добавил он, стало возможно благодаря российскому кредиту и функциональной поддержке со стороны Москвы. Также политик поблагодарил должностных лиц Евросоюза, которые отвечали за гуманитарный проект поставок газа в ПМР в период с 1 по 10 февраля. Их действия позволили региону получить более 26 миллионов кубометров газа.

Между тем премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям республики разрешила транзит газа от венгерской компании от границ республики в Приднестровье. Он подчеркнул, что решение принято в гуманитарных целях, а сам проект не финансируется за счет европейских или молдавских средств.

Ранее Речан указывал, что Тирасполь отказался от безвозмездной помощи Евросоюза в вопросах закупки газа. Главной причиной такого решение стало условие постепенного повышения тарифов для населения до рыночного уровня.

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