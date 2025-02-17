Раскрыты самые опасные аэропорты в России

АТОР назвала аэропорты Сочи, Иркутска и Мурманска самыми сложными в России

Аэропорты Сочи, Иркутска и Мурманска названы опасными гаванями с наиболее сложными для пилотов техническими характеристиками. Этот список раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В публикации подчеркивается, что в стране нет небезопасных или экстремальных аэродромов. «Несмотря на это, у российских воздушных гаваней есть свой "характер", определяющий сложность пилотирования», — отметили авторы перечня.

Лидером рейтинга АТОР стала гавань Сочи (Адлер), где самолеты взлетают и заходят на посадку только со стороны моря. Из-за этого аэропорт часто закрывают из-за погодных условий.

В перечень также попала авиагавань Иркутска, где лайнеры приземляются со стороны плотной жилой застройки. А в Мурманске (Мурмаши) работу пилотов осложняют сильные ветры.

Кроме того, в списке указан аэропорт Читы (Кидала), который находится в холмистой местности рядом с озером Кенон — «поставщиком» ветров и туманов. К сложным аэропортам причисляют и Елизово в Петропавловске-Камчатском.

«Главный аэропорт Хакасии — Абакан — тоже требует особенно внимательного отношения со стороны пилотов из-за своих географических особенностей», — добавили в АТОР. Еще из-за близости Волги и сильных ветров опасной считается гавань Волгограда.

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