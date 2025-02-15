Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:45, 15 февраля 2025Россия

Пожар произошел в аэропорту Домодедово

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово загорелся снегоуборщик
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Пожар произошел в московском аэропорту Домодедово. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москвач».

Отмечается, что на взлетно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. Данных о пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

До этого в аэропорту Пусана, Южная Корея, загорелся самолет со 169 пассажирами и 7 членами экипажа на борту.

Ранее авиакатастрофа Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air произошла в аэропорту Муан в Южной Корее. Специалисты смогли извлечь данные черного ящика, записывавшего переговоры в кабине пилотов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вэнс назвал Зеленскому главную цель США на Украине

      Глава Дагестана взял под личный контроль дело о смерти сестры бойца СВО

      Трамп прокомментировал выступление Вэнса на конференции в Мюнхене

      Гимнастка Аверина призналась в любви к фигуристу-чемпиону

      Трамп уклонился от ответа на вопрос о виновнике украинского конфликта

      Пожар произошел в аэропорту Домодедово

      Участников массовой драки в московской «Кофемании» арестовали на 15 суток

      В России пообещали ответить на обстрел съемочной группы Первого канала со стороны ВСУ

      Белый дом опубликовал валентинку с лицом Трампа в адрес нелегальных мигрантов

      Белый дом лишил журналистов агентства AP доступа в Овальный кабинет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше