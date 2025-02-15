Пожар произошел в аэропорту Домодедово

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово загорелся снегоуборщик

Пожар произошел в московском аэропорту Домодедово. Кадры опубликовал Telegram-канал «Москвач».

Отмечается, что на взлетно-посадочной полосе загорелся снегоуборщик. Данных о пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

До этого в аэропорту Пусана, Южная Корея, загорелся самолет со 169 пассажирами и 7 членами экипажа на борту.

Ранее авиакатастрофа Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air произошла в аэропорту Муан в Южной Корее. Специалисты смогли извлечь данные черного ящика, записывавшего переговоры в кабине пилотов.