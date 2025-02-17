Россия сохранит военные базы в Сирии

Bloomberg: Россия сохранит военное присутствие в Сирии

Россия сохранит военное присутствие в Сирии, включая свои базы, несмотря на смену власти в арабской республике. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Источники сообщили, что Москва близка к соглашению с новым сирийским правительством, которое позволит ей сохранить часть персонала и оборудования в стране», — отмечается в материале агентства.

В частности, предполагается, что Россия сохранит контроль над военно-морскими и военно-воздушными базами в Сирии, которые ей принадлежали до свершения бывшего главы государства Башара Асада.

Ранее глава МИД Сирии в переходном правительстве Асаад Хасан аш-Шибани заявил, что решение о пересмотре отношений с Россией, включая будущее военных баз, примет народ страны. При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва готова помочь Дамаску в посткризисном восстановлении.