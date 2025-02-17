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16:35, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам раскрыли неочевидный способ борьбы с прыщами

Врач Мясников заявил, что цинк помогает в заживлении прыщей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» неочевидный способ, помогающий в борьбе с прыщами. Выпуск с объяснениями доктора доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал, что микроэлемент цинк помогает в заживлении ран и высыпаний на коже. «Да, прыщики убирает», — заявил врач. Он уточнил, что благодаря цинку воспаления на коже подсушиваются и пропадают.

По словам врача, много цинка содержится в тыквенных семечках, отрубях и кедровых орехах.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман развеяли миф об эффективности одного средства от прыщей. Они заявили, что LED-маски не помогут избавиться от несовершенств кожи.

До этого Малышева и иммунолог Андрей Продеус назвали три продукта, эффективных в борьбе с прыщами. По их словам, подобными свойствами обладает печень трески, говяжья печень и льняное масло.

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