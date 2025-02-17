Россиянин хотел покормить уток и ушел под воду

78.ru: В Петербурге мужчина хотел покормить уток на Неве и ушел под воду

В Санкт-Петербурге мужчина хотел покормить уток на Неве и ушел под воду. Об этом стало известно 78.ru.

По информации издания, россиянин спустился к реке, но не удержал равновесия и упал. Очевидцы видели, что какое-то время мужчина оставался на плаву. Затем он исчез. Позже прохожие заметили всплывшую куртку.

Мужчину удалось достать из воды у дома 64 на Синопской набережной. Реанимировать его медики не смогли.

В куртке утопленника обнаружились документы. Выяснилось, что мужчина приехал в Санкт-Петербург из Тувы.

До этого сообщалось, что житель Карелии ушел под лед на снегоходе с другом. Он стал фигурантом уголовного дела.

Еще раньше турист упал с десятиметровой скалы в Троицке в Челябинской области на замерзшую реку и выжил.