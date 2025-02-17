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09:01, 17 февраля 2025Путешествия

Россиянин описал жителей Мексики фразой «у каждого есть история с ограблением»

Алина Черненко

Фото: Alex Cimbal / Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в Мексике и рассказал, что у каждого жителя этой страны есть история, связанная с ограблением. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

«Если начать разговор с местным жителем в Мексике, то с вероятностью 90 процентов он поведает историю о том, как его ограбили. Причем не так чтобы с драмой и трагедией — нет. Это рассказывается спокойно, как будто речь идет о вчерашнем дожде или том, что кто-то забыл закрыть ворота», — такими фразами описал мексиканцев автор публикации.

Местный житель по имени Абель, в гостях у которого останавливался блогер во время своей поездки, признался, что недавно у него угнали старый пикап. А сын мексиканца добавил, что его ограбили с ножом в родном городе Масатлане, забрав даже обувь.

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«Да еще и ребята пытались нам рассказать, какие уроки они из этого всего вынесли и какую пользу почерпнули!» — недоумевал путешественник.

По мнению россиянина, причины этого феномена кроются в большом разрыве между бедными и богатыми жителями страны.

«В туристических зонах ты видишь шикарные отели, дорогие рестораны, крутые машины. А в пяти километрах оттуда люди живут в хижинах, буквально на грани выживания. И вот представьте, что кто-то едет через такие районы на новом внедорожнике», — пояснил автор.

Ранее этот же тревел-блогер развенчал популярные стереотипы о Мексике. В частности, во время путешествия он выяснил, что буррито на самом деле представляет собой фастфуд для туристов, а настоящие мексиканские блюда — это тако, тамале и энчиладас.

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